За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 33 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмирован 1 несовершеннолетний. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия. Полицейскими оформлено 472 происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 63 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Собинский район:По предварительной информации, 22 марта 2021 г. около 08.40 на 3 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров» водитель автомобиля «Тойота», 1991 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Рено» под управлением водителя 1979 г.р. После столкновения произошло возгорание автомобиля «Рено». В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель и пассажир 1995 г.р. автомобиля «Тойота» госпитализированы.Собинский район:По предварительной информации, 25 марта 2021 г. около 15:20 на 155 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «ДЭО», 1987 г.р., при перестроении с правой полосы на левую не предоставил преимущество в движении двигавшемуся прямо по левой полосе в попутном направлении автомобилю «Скания» с полуприцепом «Кроне» под управлением водителя 1968 г.р., после чего автомобиль «ДЭО» допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «Камаз» под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «ДЭО» госпитализирован.Муромский район:По предварительной информации, 23 марта 2021 г. около 14:10 в г. Муроме на Меленковском шоссе у д.19 водитель автомобиля «Газ», 1983 г.р., при выезде на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем «Датсун» под управлением водителя 1980 г.р., который двигался по главной дороге и осуществлял маневр обгона грузового автомобиля. В результате ДТП водитель и пассажир 2004 г.р. автомобиля «Датсун» госпитализированы.Вязниковский район:По предварительной информации, 24 марта 2021 г. около 21:20 на 313 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «Киа», 1979 г.р., не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди в попутном направлении автомобиля «Хендай» под управлением водителя 2000 г.р., в результате чего произошло столкновение, после чего автомобиль «Киа» совершил наезд на стоящий впереди автомобиль «Рено» с полуприцепом «Флигл» под управлением водителя 1990 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа» госпитализирован.Ковровский район:По предварительной информации, 26 марта 2021 г. около 14:00 на 257 км автодороги М – 7 «Волга» водитель автомобиля «Мерседес», 1978 г.р., допустил столкновение с впереди движущимся в попутном направлении автомобилем «КАМАЗ» под управлением водителя 1960 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес» госпитализирован.Владимир:По предварительной информации. 27 марта 2021 г. около 17:25 в г. Владимире на ул. Мира у д.15 водитель автомобиля «Датсун», 1978 г.р., выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением водителя 1970 г.р. От удара автомобиль «Тойота» отбросило на движущийся попутно в правом ряду автомобиль «Газ» под управлением водителя 1962 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Датсун» и водитель автомобиля «Тойота» направлены на амбулаторное лечение.Петушинский район:По предварительной информации, 28 марта 2021 г. около 08:30 на 122 км автодороги М – 7 «Волга» водитель автомобиля «Хендай» 1966 г.р. допустил наезд на тросовое ограждение, разделяющее встречные потоки транспортных средств. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» скончался на месте ДТП.