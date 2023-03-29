Во время подготовки Успенского собора Владимира к реставрации учёные вновь обнаружили интереснейшие находки — апсиды (алтарные полукружья) времен князя Андрея Боголюбского.

Во время подготовки Успенского собора Владимира к реставрации учёные вновь обнаружили интереснейшие находки — апсиды (алтарные полукружья) времен князя Андрея Боголюбского.Сейчас в полах древнего храма ведутся зондажные раскрытия. С их помощью архитекторы черпают сведения о техническом состоянии конструкций, о наличии или отсутствии полов предыдущего периода, об остатках архитектурных форм. В результате раскрытий стали известны новые подробности истории памятника архитектуры.Например, под полами нашли большое скопление плитки. Предположительно, её укладывали в XVI веке.Однако важнейшее открытие принёс специалистам шурф, заложенный в алтарной части. Там были найдены следы алтарной южной апсиды (дьяконника) храма Андрея Боголюбского — первого храма.«Мы видим, что собор был меньше, и эти апсиды в эпоху Всеволода Большое Гнездо расширились. До сих пор их точное местоположение было неизвестно. А мы нашли отпечатки от камней и остатки кладки южной апсиды, и она была не там, где ее раньше рисовали. То есть теперь нам понятно, что конструкция была еще короче — приблизительно на полметра. Теперь мы сможем восстановить точные габариты алтарной части по имеющимся данным. Найдя одну апсиду, мы реконструируем и две остальные. Это важный момент — перед реконструкцией очень хорошо отстроиться в размерах», - рассказал главный архитектор проектов Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Дмитрий Яковлев.Дмитрий Евгеньевич говорит, что вполне вероятно часть находки оставят в раскрытом виде. Исследовательские работы продолжаются, а значит, нас ждет много новых, интересных подробностей.