Мероприятия прошли в рамках Единого дня по обеспечению безопасности на железнодорожных переездах.

На Горьковской магистрали 29 марта в рамках Единого дня по обеспечению безопасности на железнодорожных переездах прошли около 400 профилактических рейдов.Сотрудники железной дороги вместе с правоохранителями провели рейды и инструктажи, профилактические беседы с водителями автомобилей. Также были распространены информационные материалы о правилах движения при пересечении железнодорожных путей.В первых двух месяцах текущего года на переездах Горьковской магистрали было зафиксировано восемь случаев столкновения автомобилей с поездами. В результате ДТП пострадали пять человек, двое из них погибли. В прошлом голу за тот же период произошло только два подобных инцидента, в которых никто не пострадал.Также отмечается, что за январь-февраль на переездах ГЖД было выявлено 96 нарушений правил дорожного движения, когда как в 2022 году их число составило 82.