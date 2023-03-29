Смотрите Вести в 14.30: Кого половодье отрезало от большой земли
В одной лодке.
Вязниковское...
Смотрите "Вести" в 14.30: Кого половодье отрезало от "большой земли"
В одной лодке.
Вязниковское заречье отрезано от большой земли. Сколько человек ежедневно пользуются лодочной переправой в паводок?
Робот- дояр в деле.
Заменяет двух доярок и не уходит на больничный. В Суздальском районе молочные рекорды ставит робот.
Апсиды Боголюбского.
Важнейшее открытие в истории зодчества Владимиро-Суздальской земли. В Успенском соборе найдены апсиды времён Андрея Боголюбского.