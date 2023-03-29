Смотрите Вести в 14.30: Кого половодье отрезало от большой земли В одной лодке. Вязниковское...

Смотрите "Вести" в 14.30: Кого половодье отрезало от "большой земли"В одной лодке.Вязниковское заречье отрезано от большой земли. Сколько человек ежедневно пользуются лодочной переправой в паводок?Робот- дояр в деле.Заменяет двух доярок и не уходит на больничный. В Суздальском районе молочные рекорды ставит робот.Апсиды Боголюбского.Важнейшее открытие в истории зодчества Владимиро-Суздальской земли. В Успенском соборе найдены апсиды времён Андрея Боголюбского.