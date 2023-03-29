Солнце скроется: во Владимирской области ожидаются заморозки и мокрый снег. По прогнозам...

Солнце скроется: во Владимирской области ожидаются заморозки и мокрый снег.По прогнозам синоптиков уже 29 марта Владимирская область окажется в зоне циклона и связанного с ним холодного атмосферного фронта. Будет пасмурно и ветрено, пройдут дожди, возможно ливни, днём ожидается от +5 до +10 градусов.В четверг дожди станут кратковременными, местами мокрый снег, а температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +1…+6 градусов.В ночь на пятницу осадки прекратятся и в регион вернутся заморозки. Температура опустится до 0…−5 градусов. Но уже днём воздух прогреется до +5…+10 градусов.В первый день апреля ночные заморозки станут менее интенсивными: термометры покажут −3 до +2 градусов, после полудня температура подрастёт до +6…+11 градусов.В последний день недели, 2 апреля, атмосферный фронт, на этот раз тёплый, принесёт в регион небольшие дожди. Ночью около 0…+5 градусов, днём до +6…+11 градусов, что уже на 3–4 градуса выше климатической нормы начала апреля, подчеркнули синоптики.Следующая неделя начнётся дождями и дальнейшим потеплением.Фото pxfuel.com