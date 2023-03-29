Стали известны подробности ДТП с дорожными рабочими во Владимирской области. Пресс-служба УМВД по...

Стали известны подробности ДТП с дорожными рабочими во Владимирской области.Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщила "Вестям", что резонансное ДТП произошло около 13.20 минут на 47 километре автодороги Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики. Установлено столкновение трех транспортных средств, в том числе специального автомобиля дорожной службы. В ДТП пострадали три человека, по состоянию на 14.30 минут они доставлены в медицинские учреждения.На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Информация уточняется.Напомним, что в соцсетях появились фото- и видеокадры с места происшествия. Из них можно сделать вывод, что небольшой грузовичок дорожных рабочих буквально смяло между лесовозом (сзади) и КАМАЗом - спереди. также видно, что пострадавшим оказывают первую помощь.Фото ВК "Типичный Владимир"