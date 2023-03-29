Во Владимире на ремонт дорог уйдет 154 тонны литого асфальта. В апреле в области пройдёт большая...

Во Владимире на ремонт дорог уйдет 154 тонны литого асфальта.В апреле в области пройдёт большая часть работ по фрагментарному восстановлению дорожного полотна и уборке региональных дорог.Ремонт уже ведется во Владимире. По решению главы города Дмитрия Наумова, все ресурсы муниципального «Центра управления городскими дорогами» направлены на оперативный ямочный ремонт самых проблемных дорожных участков. На оперативном совещании градоначальник Дмитрий Наумов заявил, что ни его, ни жителей не устраивает работа «в раскачку». Поэтому по всему городу будет ускорен локальный ремонт с применением литОй асфальтобетонной смеси. В графике уже этой недели улицы Пугачёва, Чапаева, Менделеева, Гастелло, Вокзальная, Большая Нижегородская, Гагарина, Добросельская, Юбилейная, дороги в микрорайонах Пиганово и Спасское. Сегодня начался ремонт в районе Рокадной дороги - литым асфальтом.Андрей Новиков: дорожный рабочий:- Туда идет щебень, эмульсия, которая связывает этот щебень. Он ложится гораздо плотнее. Очень устойчив к морозу, влаге.Ямы заделывают литым асфальтом - смесь с минимальной остаточной пОристостью. Её температура около двухсот градусов. Она упругая и эластичная. Укладывать такой асфальт можно даже в небольшие морозы.Этой весной состояние многих дорожных участков далеко от нормативного. Виновата, говорят дорожники, "скачущая" погода зимой - то сильные морозы, то резкие оттепели с ледяными дождями. План по восстановлению дорог областного центра уже выполняется. Для начала закуплено 154 тонны литого асфальта. Первые в списке, конечно, магистральные улицы. При формировании плана учитываются и данные мониторинга, и обращения горожан.Дмитрий Фролов: начальник службы ручной и механизированной уборки города Центра управления городскими дорогами:- Такие дороги, допустим, как Чапаева, находятся в капитальном ремонте. На данный момент аварийность ситуации мы снимаем щебнем. Когда будут благоприятные погодные условия - это примерно плюс 5, плюс 7 средняя температура - будет также производиться ремонт струйно-индукционным методом.