Парень перевёл боевикам личные деньги на покупку оружия.

Во Владимирской области азиата арестовали за финансирование ИГИЛ* в Сирии. Об этом сообщает региональное УФСБ.Фигурантом уголовного дела (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) является 22-летний уроженец одной из центральноазиатских республик. Сторонник «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) познакомился с террористами через интернет. Парень перевёл боевикам личные деньги на покупку оружия.На допросе он признался в содеянном. Фигурант помещён в СИЗО.