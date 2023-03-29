Во Владимирской области 30 марта ожидается дождь со снегом и сильный ветер Завтра днем погода во...

Во Владимирской области 30 марта ожидается дождь со снегом и сильный ветерЗавтра днем погода во Владимирской области будет пасмурная, пройдет небольшой дождь, возможен дождь со снегом.Температура воздуха днем повысится до +8°C. Ночью столбик термометра опустится до +3°C.Ветер северо-восточный, 3м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 743 до 745 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды30 марта отмечается день памяти преподобного Алексея, прозванного в народе Алексеем Тёплым. На Алексея Тёплого, как правило, бурно тает снег. Если на Алексея тепло, то весна будет тёплой, если холодно - весна запоздает. Большие ручьи от тающего снега предвещали мокрое лето. В прежние времена говорили: «Алексей, человек Божий, зиму-зимскую на нет сводит», «Сверху печет - снизу течет».Фото pxfuel.com