Во Владимирской области аферистка делала крупные закупки, оформляя их на чужое предприятие. Афера...

Во Владимирской области аферистка делала крупные закупки, оформляя их на чужое предприятие.Афера по привычной схеме не удалась. Полицейские задержали пятидесятишестилетнюю жительницу Вязников.По версии следствия, в феврале этого года мошенница подделала документы от имени реально действующей организации и приобрела по договору доставки в Меленках стройматериалы на 30 тысяч. В этот же день она их продала другому магазину. Аналогичную аферу она попыталась осуществить в Коврове в марте - уже на шестьсот тысяч рублей. Несмотря на очки и парик, продавцы узнали посетительницу, которая уже пыталась их обмануть несколько лет назад. И обратились в полицию. Сейчас проводится проверка на участие женщины в похожих эпизодах.Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области:- Пятидесятишестилетняя женщина, неоднократно судимая за мошенничество и подделку документов, дала признательные показания. По месту жительства фигурантки оперативники изъяли различную документацию, самонаборную печать. Сим-карты и мобильный телефон. В отношении подозреваемой выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.