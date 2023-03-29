Во Владимирской области лесовоз врезался в дорожных рабочих. Страшные кадры публикуют очевидцы в...

Во Владимирской области лесовоз врезался в дорожных рабочих.Страшные кадры публикуют очевидцы в соцсетях.На них видно, что большегруз буквально смял небольшой грузовичок ремонтников. Один из пострадавших, одетую в оранжевую униформу, похоже, не выжил. Второму оказывает помощь медик "скорой".По словам очевидцев, в кабине грузовика находился человек. Еще двое мужчин стояли на проезжей части.По предварительным данным ДТП произошло на дороге Владимир-Кольчугино сегодня около 13 часов.Фото https://vk.com/vladimirska_telega