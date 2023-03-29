Во Владимирской области мужчина ворвался в дом к бывшей жене и застрелил соперника. Меленковским...

Во Владимирской области мужчина ворвался в дом к бывшей жене и застрелил соперника.Меленковским районным судом установлено, что 10 мая 2020 года ранним утром мужчина приехал выяснить отношения с бывшей женой в деревню Злобино-2. Бывшая тёща не пускала его в дом, но осужденный выбил дверь и застрелил сожителя своей экс-супруги из дробовика 16 калибра.От слепого ранения дробью брюшной полости и сквозного ранения головы пострадавший в течение получаса скончался, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Присяжными ревнивец признан виновным, ему назначено 9 лет 10 месяцев в колонии строгого режима.Удовлетворён иск матери убитого о возмещения морального вреда в размере 1,5 млн рублей.Приговор не вступил в законную силу.Фото https://www.pxfuel.com/en