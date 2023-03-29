Турнир проходил онлайн. Любители географии должны были решать головоломки и отвечать на каверзные вопросы. Задания были связаны с интересными уголками нашей страны и планеты в целом.

Турнир проходил онлайн. Любители географии должны были решать головоломки и отвечать на каверзные вопросы. Задания были связаны с интересными уголками нашей страны и планеты в целом. Владимир представляла команда из пяти человек. Знатоки географии – старшеклассники из 39, 32 и 8 школ Владимира, а также студент колледжа ВлГУ. Ребята – достойно справились с заданиями и