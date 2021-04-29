Федеральная антимонопольная служба признала, что ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП» нарушили закон “О защите конкуренции”. Владимирское УФАС рассмотрело дело о нарушении антимонопольного

Федеральная антимонопольная служба признала, что ГУП «ДСУ-3» и ЗАО «МНК-ГРУПП» нарушили закон “О защите конкуренции”. Владимирское УФАС рассмотрело дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух организаций, которые занимаются строительством Рпенского проезда. Как установлено антимонопольным органом, предприятия заключили между собой соглашение на поддержание цен на торгах при строительстве новой владимирской дороги. Ими подавались ценовые предложения,