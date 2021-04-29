Научные организации оказали услуг на 7,5 млрд рублей. Экспорт составил порядка 6 млрд рублей.

В Коврове 28 апреля на площадке Всероссийского научно-исследовательского института «Сигнал» состоялось заседание Лиги оборонных предприятий Владимирской области.В ходе встречи подписано соглашение о сотрудничестве между Белым домом и Лигой оборонных предприятий. Организация объединяет 19 ведущих заводов, НИИ и КБ, которые специализируются на гособоронзаказах.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, заводы ОПК Владимирской области за прошлый год произвели продукции на 38 млрд рублей. Научные организации оказали услуг на 7,5 млрд рублей. Экспорт составил порядка 6 млрд рублей.«С 2021 года мы расширили возможности Фонда развития промышленности, который теперь может работать не только с субъектами малого и среднего бизнеса, а со всеми предприятиями. На сегодняшний день Фондом предоставляются льготные кредиты со ставкой от 1 до 5 % в зависимости от вида выпускаемой продукции и её экспортной ориентированности», - добавил замгубернатора Александр Ремига.Также участники мероприятия обсудили вопросы расширения господдержки промышленности, подготовки кадров для предприятий ОПК, налаживания выпуска гражданской продукции на оборонных предприятиях.