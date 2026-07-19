В областном центре продолжаются рейды по выявлению несанкционированной торговли. 14 и 16 июля выездные мероприятия были организованы сотрудниками городского управления экономики,

В областном центре продолжаются рейды по выявлению несанкционированной торговли. 14 и 16 июля выездные мероприятия были организованы сотрудниками городского управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и туризма совместно с представителями городского УМВД. В ходе рейдов проверили улицы Мира, Полины Осипенко, Верхняя Дуброва и проспекты Ленина и Строителей. Выявлены 8 нарушителей, на которых составили протоколы.