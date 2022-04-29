Юбилей звёздного дома. 60 лет назад во Владимире появился планетарий. Это случилось через год после легендарного полёта в космос Юрия Гагарина. Наш планетарий стал 41 по счету в стране. За годы

Юбилей звёздного дома. 60 лет назад во Владимире появился планетарий. Это случилось через год после легендарного полёта в космос Юрия Гагарина. Наш планетарий стал 41 по счету в стране. За годы работы на лекциях, наблюдениях и праздниках в нём побывало несколько поколений юных и взрослых владимирцев. В честь праздника работники планетария собрали друзей и коллег.