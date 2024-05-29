В Москве запланирован Кубок Москвы по историческому ралли. Фестиваль пройдет в столице впервые.

Три крупнейших технических и транспортных музея столицы при поддержке Автомобильного исторического общества Горькийклассик станут организаторами всех этапов.Максим Ликсутов добавил, что экипажи на ретроавтомобилях выполнят задания по ориентированию на местности.Ралли состоится уже 2 июня, заезд Музея транспорта Москвы — 14 июля, в ралли Музея гаража особого назначения ФСО России пройдет 10 августа, сообщили в Telegram-канале Дептранса Москвы.Такое мероприятие направлено на расширение знаний москвичей и туристов о прошлом столицы и транспортном наследии города.