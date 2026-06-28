В Нью-Йоркском метро сидит в вагоне замызганный мужик с жутко красной рожей, одет в одни лохмотья, от него за километр разит алкоголем, и он читает газету. Рядом с мужиком садится католический священик в облачении. Мужик оторвался от газеты, посмотрел на священника и спросил: "Скажите, папаша, а от чего у людей бывает ревматизм?" Священник окинул мужика презрительным взглядом и ответил "Ревматизм бывает только у тех людей, которые всю жизнь тунеядствуют, ведут распутный образ жизни, поглощают алкоголь в немерянных колличествах и давно продали свою душу дьяволу!" Мужик воскликнул "Ну нифига себе!" и снова уткнулся в газету. Через минуту священнику стало очень стыдно, что он так грубо, не по-христиански обошелся с мужиком. Чтобы как-то сгладить свою вину, св
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