Пожар в троллейбусе произошел 28 мая на остановке «Площадь Победы» со стороны областного суда. Машина задымилась и загорелась в 15:50. В социальных сетях появилось видео, которое сняли

Пожар в троллейбусе произошел 28 мая на остановке «Площадь Победы» со стороны областного суда. Машина задымилась и загорелась в 15:50. В социальных сетях появилось видео, которое сняли очевидцы. На кадрах видно, как мужчина пытается устранить возгорание огнетушителем. Рядом, судя по одежде, стоят кондуктор и водитель троллейбуса. Как сообщили в МЧС, на место выезжали и спасатели