Во Владимирской области на организацию летнего отдыха детей выделено более 63 миллионов рублей В...

Во Владимирской области на организацию летнего отдыха детей выделено более 63 миллионов рублейВ регионе стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом году более 50 тысяч школьников и студентов колледжей смогут отдохнуть в лагерях. Еще 5 тысяч - на санаторно-курортном лечении за пределами области.Из областного бюджета на организацию летнего отдыха детей выделено более 63 миллионов рублей.Всего в области действует 29 загородных лагерей, 358 - с дневным пребыванием при школах и 9 лагерей труда и отдыха.Ведется работа по улучшению инфраструктуры. Завершается реконструкция корпусов в лагере "Олимп" Собинского район. Он сможет принять на 100 человек больше. Новый корпус для профильной IT-смены откроется в Олимпе уже в августе.В лагере "Белый городок" в Муромском районе будет проведён ремонт пищеблока. Перед открытием смен все лагеря проверит межведомственная комиссия.Светлана Болтунова, Министр образования и молодежной политики Владимирской области:- Тренды этой кампании - это прежде всего создание безопасных условий для отдыха, оздоровления и просвещения детей. Мы будем работать с Российским обществом "Знание". В лагеря будут приезжать интересные лекторы самых разных профилей, связанных со сферой искусства, наукой...