Во Владимирской области на организацию летнего отдыха детей выделено более 63 миллионов рублей
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Во Владимирской области на организацию летнего отдыха детей выделено более 63 миллионов рублей
В регионе стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом году более 50 тысяч школьников и студентов колледжей смогут отдохнуть в лагерях. Еще 5 тысяч - на санаторно-курортном лечении за пределами области.
Из областного бюджета на организацию летнего отдыха детей выделено более 63 миллионов рублей.
Всего в области действует 29 загородных лагерей, 358 - с дневным пребыванием при школах и 9 лагерей труда и отдыха.
Ведется работа по улучшению инфраструктуры. Завершается реконструкция корпусов в лагере "Олимп" Собинского район. Он сможет принять на 100 человек больше. Новый корпус для профильной IT-смены откроется в Олимпе уже в августе.
В лагере "Белый городок" в Муромском районе будет проведён ремонт пищеблока. Перед открытием смен все лагеря проверит межведомственная комиссия.
Светлана Болтунова, Министр образования и молодежной политики Владимирской области:
- Тренды этой кампании - это прежде всего создание безопасных условий для отдыха, оздоровления и просвещения детей. Мы будем работать с Российским обществом "Знание". В лагеря будут приезжать интересные лекторы самых разных профилей, связанных со сферой искусства, наукой...