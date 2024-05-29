На 21 неделе (с 20 по 26 мая) на территории области произошел рост заболеваемости ОРВИ на 11,2% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы с симптомами ОРВИ обратились 5 291 человек, из них 1 898 – во

На 21 неделе (с 20 по 26 мая) на территории области произошел рост заболеваемости ОРВИ на 11,2% по сравнению с предыдущей неделей. В больницы с симптомами ОРВИ обратились 5 291 человек, из них 1 898 – во Владимире. Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. А вот заболеваемость ковидом все также