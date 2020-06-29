Днем 29 июня на северо-востоке Москвы случилось ЧП. В жилом доме на улице Проходчиков произошел хлопок газа. В результате загорелись четыре квартиры. По данным телеграм-канала Mash, площадь ..

Днем 29 июня на северо-востоке Москвы случилось ЧП. В жилом доме на улице Проходчиков произошел хлопок газа.В результате загорелись четыре квартиры. По данным телеграм-канала Mash, площадь пожара составляет 150 квадратных метров.На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели вывели из здания пять человек. Четверо пострадали.