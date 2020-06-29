30 человек спасли с тонущего катамарана в Гусь-Хрустальном. Как сообщает администрация города, ЧП произошло на городском водохранилище в выходные около 8-ми вечера. Отдыхавшие на берегу

30 человек спасли с тонущего катамарана в Гусь-Хрустальном. Как сообщает администрация города, ЧП произошло на городском водохранилище в выходные около 8-ми вечера. Отдыхавшие на берегу заметили, что катамаран накренился на бок и начал тонуть. Очевидцы вызвали экстренные службы. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Оказалось, что плавсредство село на мель. На момент затопления на борту