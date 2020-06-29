На место незамедлительно вызвали спасателей

Около одиннадцати часов вечера 28 июня на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о том, что с берега в реку съехала ГАЗель. Внутри автомобиля были люди. Об этом рассказали в паблике "Записки спасателя"На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники поисково-спасательного отряда.По прибытию оказалось, что в машине уже никого нет. Людей из машины вытащили очевидцы произошедшего. Пострадавшие порезались стеклом, так как окна автомобиля пришлось разбить. Спасатели оказали им первую помощь.