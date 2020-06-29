Обвиняемая предоставила для оформления регистрации по месту жительства и получения пособия на ребенка поддельное свидетельство о рождении.

Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимой жительницы одного из сел района. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа).Как сообщалось ранее, в феврале текущего года в Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг обратилась 29-летняя девушка. Она подала документы для оформления регистрации новорожденного по месту жительства, а также для дальнейшего получения ежемесячных выплат по уходу за ребенком.При проверке документов сотрудники отделения по вопросам миграции выяснили, что свидетельство о рождении поддельное, а новорожденного ребенка не существует.Обвиняемая не смогла пояснить, где взяла поддельное свидетельство о рождении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкции ч. 3 ст. 327 УК РФ предусматривают для виновного максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.