4 новых летальных исхода от КОВИДа за выходные. В том числе один, за прошедшие сутки. О новой смерти от инфекции сообщает федеральный портал Стопкоронавирус.рф. Таким образом, число летальных

4 новых летальных исхода от КОВИДа за выходные. В том числе один, за прошедшие сутки. О новой смерти от инфекции сообщает федеральный портал Стопкоронавирус.рф. Таким образом, число летальных исходов в нашем регионе увеличилось до 63-х. Что касается заболевших, то за выходные у нас 154 новых КОВИД-носителя. И таким образом, по данным Роспотребнадзора, общее число заболевших