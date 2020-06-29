29.06.2020

2020-06-29 20:30:06

Во Владимирской области возобновляют работу санатории

На территории Владимирской области будут сняты ограничения с санаторно-курортных организаций с медицинскими лицензиями, которые предоставляют услуги только жителям региона, а также с объектов общественного питания при этих организациях, функционирующих для постояльцев. Сегодня глава регионе внёс соответствующие изменения в Указ от 12 мая.

При этом деятельность учреждений должна вестись при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и требований в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, утверждённых Главным государственным санитарным врачом России.

Документ вступит в силу с момента опубликования на официальном интернет-портале правовой информации.