Во Владимирской области 5 146 выпускников закончили школы приступают к празднованию выпускных. 569 бывших учеников закончили школы с золотыми медалями, сообщил врио главы региона Александр

Во Владимирской области 5 146 выпускников закончили школы приступают к празднованию выпускных. 569 бывших учеников закончили школы с золотыми медалями, сообщил врио главы региона Александр Авдеев. Врио губернатора также сообщил, что выпускники хорошо сдали ЕГЭ по русскому, химии и обществознанию: «По ЕГЭ по русскому наши выпускники в лидерах по стране. Больше 81 балла по нему