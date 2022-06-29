Исполнитель шлягера Босоногий мальчик обладает редким даром. Волею Высших сил Леонид Агутин стал предвестником массовой трагедии.

Исполнитель шлягера "Босоногий мальчик" обладает редким даром. Волею Высших сил Леонид Агутин стал предвестником массовой трагедии.Супруг Анжелики Варум оказался непростым артистом. В его голову нередко лезут пророческие мысли. Леонид Агутин изливает их в творчестве так, что потом остается только дивиться последствиям.За год до начала пандемии коронавируса, смертельной катастрофы мирового масштаба, певец чувствовал неладное. В тайне от широкой публики мужчина создал новый хит "Включите свет", смысл которого удивительно совпал с печальными обстоятельствами будущего.Таким образом Леонид Агутин выдал в массы проекцию страшной беды. "Метафора превратилась в конкретный образ", – пояснил артист свое деяние.Когда свершение пророчества стало очевидным, певец воспринял это спокойно. "Такое уже столько раз было со мной, что я даже привык", – объяснил он.Некое искусство предвидения не останавливает знаменитость, творец продолжает выпуск серьезных и горестных композиций на злобу дня. Подобно волшебнику, Леонид Агутин задает аудитории определенный настрой, а затем наблюдает, как с его легкой руки вершатся человеческие судьбы."И когда происходит что-то, разрывающее тебя на части, подчас песня, попадающая точно в настроение, важнее, чем песня рассказывающая текстом историю про подобные переживания", – выразился Леонид Агутин.