Вдобавок, Владимирская область готова предоставить библиотекам города доступ к электронным версиям изданий, книг и журналов.

Во Владимирской области продолжается сбор книг для жителей Донбасса и Украины. В 33-ем регионе собрано более 2000 экземпляров, среди которых учебники и детская литература.Гуманитарный груз отправится в подшефный Докучаевск. Вдобавок, Владимирская область готова предоставить библиотекам города доступ к электронным версиям изданий, книг и журналов. Всего для отправки в ЛДНР и Украину по стране собрано свыше 1000 книг.В акции может принять участие любой желающий. Принимаются книги не старше 2015 года выпуска на русском языке в хорошем состоянии. Во Владимире сбор организован по адресу улица Большая Московская - 59. Телефон для справок: 8 (4922) 32-65-75.