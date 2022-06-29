Во время его действия запрещено разведение огня на природе для любых целей. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности будут составлять от 10 до 20 тысяч рублей.

Во Владимирской области с 30 июня введут особый противопожарный режим. По прогнозу специалистов, в выходные дни в регион вернётся аномальная жара.Во время его действия запрещено разведение огня на природе для любых целей. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности будут составлять от 10 до 20 тысяч рублей. С начала года произошло 11 лесных пожаров на площади четыре гектара.«Всего в 2022 году зафиксировано 1589 возгораний, погибло 66 человек, в том числе 4 ребёнка, травмировано 39 человек», - уточнили в пресс-службе МЧС.По задумке властей, особый противопожарный режим позволить снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.