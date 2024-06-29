Мощный пожар произошел в магазине «ГорСтрой» на участке Мележи (почти 17 км от Киржача). Спасателям поступило сообщение о возгорании в 5:24 29 июня. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь

Мощный пожар произошел в магазине «ГорСтрой» на участке Мележи (почти 17 км от Киржача). Спасателям поступило сообщение о возгорании в 5:24 29 июня. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. Огонь охватил 192 квадратных метра. Семеро пожарных потушили пламя, никто не пострадал. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС