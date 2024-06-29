Учителя Владимирской области готовятся внедрять новый предмет в школьную программу.
По информации...
Учителя Владимирской области готовятся внедрять новый предмет в школьную программу.
По информации пресс-службы Правительства Владимирской области, с 1 сентября (2024 года) в школьной программе появится новый предмет – «Основы безопасности и защиты Родины».
Школьникам будут рассказывать о роли России в современном мире и объяснять, что делает государство, чтобы обеспечить национальную безопасность и защитить жителей от внешних и внутренних угроз.
Также в новом курсе:
- информация о поведении при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы;
- о безопасности в быту, на транспорте и общественных местах;
- правила оказания первой помощи;
- вопросы безопасности в цифровой среде.
Педагоги Владимирской области начали обучение по профильной программе повышения квалификации Государственного университета просвещения.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области