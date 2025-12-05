Поддержка молодых семей. Во Владимирском государственном университете на базе Педагогического института открылась первая комната матери и ребенка. Это событие — часть системной работы

Поддержка молодых семей. Во Владимирском государственном университете на базе Педагогического института открылась первая комната матери и ребенка. Это событие — часть системной работы вуза для поддержки студенческих семей, которая активно ведется с 2022 года. Логичным развитием этой задачи стало открытие в 23-м Центра поддержки молодых студенческих семей. Инициатором этого проекта выступила спикер ЗакСобрания области Ольга