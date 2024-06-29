Владимирцы смогут подать заявку в «лист ожидания» на поезда дальнего следования через онлайн-сервис...

Владимирцы смогут подать заявку в «лист ожидания» на поезда дальнего следования через онлайн-сервис РЖД.Новый онлайн-сервис предоставит возможность пассажиру купить билет на уже «распроданный» поезд, если в нём появятся места (например, добавили вагон или кто-то вернул билеты).При этом оставить «Заявку в лист ожидания» можно только на поезда, продажа билетов на которые открыта.Механика очень проста:Если при обращении к сайту или веб-приложению пассажир не видит билетов на нужный поезд, то необходимо нажать кнопку «Заявка в лист ожидания», которая появляется, как только заканчиваются места в купейные, плацкартные и сидячие вагоны.Происходит автоматическое заполнение полей: маршрут, дата отправления и номер поезда.Далее пассажир самостоятельно вносит в заявку тип вагона, количество мест и требования к ним (любое/нижнее/верхнее/не боковое место, в одном купе или отсеке), персональные данные пассажиров, контактные данные (email/телефон — для оповещения о статусе заявки).При появлении в системе билетов, удовлетворяющих запросу, пользователю поступает уведомление и ссылка для оплаты билетов в течение двух часов.Если за это время билеты не будут оплачены, бронь аннулируется и система предложит эти места следующим пассажирам.Отменить заявку, посмотреть статус или перейти к оплате по ней можно из личного кабинета пассажира.В перспективе «Лист ожидания» появится и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» (сейчас там доступна опция «Отслеживание билетов»).Фото: https://t.me/telerzd