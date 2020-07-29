Водопроводные сети построят в селе Ковардицы Муромского района. Кроме того, начнется строительство водопроводных сетей в деревне Адино Меленковского района.

В этом году в регионе построят 17 объектов газификации и объектов водоснабжения по программе "Комплексное развитие сельских территорий. На эти цели из федерального и регионального бюджетов направлено 60 миллионов рублей.Водопроводные сети построят в селе Ковардицы Муромского района. Кроме того, начнется строительство водопроводных сетей в деревне Адино Меленковского района. Программа развития инфраструктуры в сельской местности также подразумевает благоустройство, строительство спортсооружений, фельдшерско-акушерских пунктов. Запланировано 27 проектов благоустройства сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации области.