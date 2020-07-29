Выясняются новые подробности о задержании россиян в Белоруссии. Сообщается, что при себе у них не было оружия. При этом государственные СМИ республики утверждают, что россияне готовили в стране беспорядки. Эксперты называют произошедшее жесткой подставой от Александра Лукашенко.

Выясняются новые подробности о задержании россиян в Белоруссии. Сообщается, что при себе у них не было оружия. При этом государственные СМИ республики утверждают, что россияне готовили в стране беспорядки. Эксперты называют произошедшее "жесткой подставой" от Александра Лукашенко.В белорусских СМИ заявляют, что у россиян были лишь небольшие сумки с ручной кладью. Об оружии ничего не говорится. Следовательно, утверждения Минска о том, что они готовили беспорядки и хотели развязать боевые действия в Белоруссии, несостоятельны, указывают эксперты популярного телеграм-канала о вооруженных конфликтах WarGonzo."Иначе парни были бы экипированы иначе, уж поверьте. И еще отстреливаться бы стали и лесами выходить в Смоленскую область", – отметили анонимные авторы.Задержание россиян в Минске – абсолютно политическое, уверены эксперты. А формулировка белорусских государственных СМИ о "ручной клади" подтверждает, что преступлений задержанные не готовили, а собирались в аэропорт, указывает WarGonzo. Авторы канала называют произошедшее "жесткой подставой" от Александра Лукашенко.Кроме того, телеграм-канал со ссылкой на источники в российских спецслужбах утверждает, что россияне использовали Минск как транспортный хаб для перелетов в другие страны. При этом белорусские власти были заранее обо всем предупреждены.Обвинения россиян в организации беспорядков не выдерживают никакой критики, пишет WarGonzo. Кремль меньше всего заинтересован в дестабилизации обстановки в соседней республике, уверены авторы телеграм-канала.На кадрах задержания "ЧВК Вагнер"видно, что боевики, для свержения Лукашенко, взяли с собой разнообразные форменные шевроны, цитаты из Корана, и много презервативов. Не хватает конечно традиционных при обыске фаллоимитаторов.Либо Лука спятил, либо его собственное КГБ подставляет— Пopтфель Мuнuстра (@MoskRussia)Примечательно, что за несколько дней до задержания россиян Александр Лукашенко посетил одну из частей, где расквартированы силы специального назначения. Президент заявил, что к протестам оппозиции в республике могут быть причастны "специально обученные иностранцы".В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. С конца мая в республике идут акции протеста против . Митингующие требуют честных выборов и отставки главы государства.