В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 30 июля во Владимире и по области ожидается гроза с дождём.

В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 30 июля во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами ливень. При грозе в отдельных районах усиление юго-западного ветра до 18 м/с. Сообщили в региональном МЧС.Гражданам на период неблагоприятных погодных условий рекомендовано не выходить на улицу, по возможности не оставлять транспортное средство под рекламными конструкциями и деревьями. В случае опасности звоните по номерам 01, 101 и 112.