По предварительным данным, причина пожара – поджог

Вечером 28 июля в городе Вязники Владимирской области сгорело заброшенное здание бывшего кинотеатра «Россия», который закрыли в 2017 году. По предварительным данным, причина пожара – поджог.По информации МЧС России по Владимирской области, сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 21.49. Когда пожарные прибыли на место, огнём было охвачено 1200 кв.м. Усилиями 31 спасателя пламя удалось ликвидировать лишь спустя 2 часа. К счастью, никто не пострадал.Исходя из того, что при тушении пожара было выявлено сразу несколько очагов возгорания, в МЧС склоняются к тому, что здание бывшего кинотеатра подожгли.