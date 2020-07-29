Управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные по распространению коронавирусной инфекции на 29 июля

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 29 июля 2020 года лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией4 - в Гусь-Хрустальном4 - в Меленковском районе3 - в Вязниковском районе3 - в Суздальском районе3 - в Ковровском районе2 - в Муромском районе2 - в Меленковском районе2 - в Кольчугинском районе1 - в Судогодском раойне1 - в г. ВладимиреВсего на территории Владимирской области зарегистрирован 5541 случай заболевания954 - в г. Владимире799 - в Гусь-Хрустальном652 - в Петушинском районе493 - о. Муром448 - в Ковровском районе425 - в Александровском районе309 - в Собинском районе287 - в Вязниковском районе257 - в Юрьев-Польском районе196 - в Кольчугинском районе157 - в Судогодском районе131 - в Киржачском районе133 - в Меленковском раойне93 - в Суздальском районе76 - в Камешковском районе56 - в г. Радужном38 - в Селивановском раойне37 - в Гороховецком раойне