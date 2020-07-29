Управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные по распространению коронавирусной инфекции на 29 июля
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 29 июля 2020 года лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
4 - в Гусь-Хрустальном
4 - в Меленковском районе
3 - в Вязниковском районе
3 - в Суздальском районе
3 - в Ковровском районе
2 - в Муромском районе
2 - в Меленковском районе
2 - в Кольчугинском районе
1 - в Судогодском раойне
1 - в г. Владимире
Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 5541 случай заболевания
954 - в г. Владимире
799 - в Гусь-Хрустальном
652 - в Петушинском районе
493 - о. Муром
448 - в Ковровском районе
425 - в Александровском районе
309 - в Собинском районе
287 - в Вязниковском районе
257 - в Юрьев-Польском районе
196 - в Кольчугинском районе
157 - в Судогодском районе
131 - в Киржачском районе
133 - в Меленковском раойне
93 - в Суздальском районе
76 - в Камешковском районе
56 - в г. Радужном
38 - в Селивановском раойне
37 - в Гороховецком раойне