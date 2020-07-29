Софья Эрнст поделилась личным снимком. Он был сделан на берегу Финского залива.

Софья Эрнст поделилась личным снимком. Он был сделан на берегу Финского залива.Актриса выложила в свой инстаграм-аккаунт первый снимок с третьим ребенком. На фото показана только детская коляска серого цвета. Кадр был сделан во время совместной поездки Софьи Эрнст с мужем-гендиректором Первого канала в Санкт-Петербург.В Северную столицу звездная пара приехала, чтобы посмотреть военно-морской парад."Наконец эта малышка-вездеход дождалась своего звездного часа", – подписала артистка публикацию.По неподтвержденной информации, в семье Константина Эрнста и актрисы родился мальчик. Других подробностей о новорожденном пока нет – сами супруги комментариев на этот счет не дают.28 Июл 2020 в 8:51 PDTПользователи Сети стали обсуждать возможности детской коляски. Мамочки поделились собственным опытом и рассказали о плюсах и минусах данной модели.Напомним, слухи о том, что Софья Эрнст родила третьего ребенка, появились в мае. Звезда театра и кино порадовала мужа рождением наследника в самый разгар пандемии коронавируса.Как писали "Дни.ру", ранее сделала весьма неожиданное признание. Оказалось, она боится ходить на свидания в кинотеатры, потому что опасается грязных приставаний во время просмотра фильмов.