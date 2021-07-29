Во Владимире продолжаются работы по наведению порядка в общественных пространствах. Активно проводится удаление сухих и аварийных деревьев, о которых, кстати, может сообщить любой владимирец.

Во Владимире продолжаются работы по наведению порядка в общественных пространствах. Активно проводится удаление сухих и аварийных деревьев, о которых, кстати, может сообщить любой владимирец.28 июля проводилась ликвидация сухих и аварийных деревьев с вывозом порубочных остатков на улицах Безыменского, Чайковского, Диктора Левитана, Герцена, на проспекте Строителей и в парке Липки. Проведены работы по обеспечению нормативной видимости знаков дорожного движения на ул. Жуковского, информирует пресс-служба городской администрации.О любой проблеме, связанной с городской инфраструктурой, жители Владимира могут сообщить в мэрию через интернет-портал "Владимир - это мы". На сегодня из почти десяти тысяч заявок выполнено 9800. На портале также размещены отчеты о проделанной работе.