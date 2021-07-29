Ремонт Строгинского моста проходит в четыре этапа.

Ремонт Строгинского моста проходит в четыре этапа.Каждый год в Москве строят около 100 километров дорог, а ремонтируют – миллионы квадратных метров магистралей. Некоторые объекты особенно сложные. Например, мосты ремонтируют в несколько этапов, чтобы избежать полного перекрытия движения.Так, в городе завершается первый этап капитального ремонта Строгинского моста, который был построен 40 лет назад. Ширина сооружения составляет почти 35 метров, включая проезжую часть, трамвайное депо и два тротуара.Согласно проекту реконструкции, будет полностью заменено мостовое полотно. Специалисты проводят гидроизоляцию, ремонтируют дренажную систему, барьеры и перила. Также они приводят в порядок трамвайные пути.На первом этапе было демонтировано износившееся дорожное покрытие, уложен выравнивающий слой. Сейчас рабочие ремонтируют тротуар по направлению в область, проводят гидроизоляцию, меняют деформационные швы. Потом они займутся укладкой асфальта. Эти работы повторят и на других полосах.Чтобы не перекрывать движение по мосту, работы разделены на четыре этапа. Сейчас открыты две полосы в каждом направлении, а также один тротуар.На следующих этапах капитального ремонта Строгинского моста специалисты обновят рельсы и железобетонные плиты, трамвайные пути, ступени лестниц, заменят опоры наружного освещения, облицуют гранитом пьедесталы декоративных фонарей-скульптур. А еще они восстановят чугунное ограждение.Ранее сообщалось, что ремонт Строгинского моста проведут меньше чем за год. Предполагается, что работы будут завершены в конце 2021 года."Специалисты регулярно проводят комплексное обследование объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют более 30 мостовых сооружений", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.До конца 2023 года в столице построят 266 километров дорог, возведут 88 искусственных сооружений и появится 54 пешеходных перехода. Также в течение этого времени завершится строительство Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.