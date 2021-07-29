В Магаданской области в разгар лета прошёл снегопад. Местные жители засняли это явление на камеры. Снегом засыпало перевал Дедушкина Лысина, что находится на трассе Колыма. Саму ..

В Магаданской области в разгар лета прошёл снегопад. Местные жители засняли это явление на камеры.Снегом засыпало перевал Дедушкина Лысина, что находится на трассе "Колыма". Саму автомагистраль также накрыла белая пелена, из-за которой видимость на дороге значительно ухудшилась. Однако местные метеорологи отмечают, что для региона в этом нет ничего не обычного: в Магаданской области в конце июля-начале августа регулярно выпадает снег, сообщает телеканал "".