Во Владимире завод «Автоприбор» приступил ко второму этапу модернизации. К 2024 году планируется полностью обновить производственные линии, установить современное оборудование, наладить ..

Во Владимире завод «Автоприбор» приступил ко второму этапу модернизации. К 2024 году планируется полностью обновить производственные линии, установить современное оборудование, наладить выпуск новой продукции, расширить штат сотрудников. Инвестиции превысят 3 млрд рублей.«Обновление предприятия началось ещё в 2018 году. В прошлом году завершилась первая стадия в рамках которой вложено порядка 2 млрд рублей собственных средств. Сейчас компания выпускает более 500 видов изделий, запчастей и комплектующих для автопрома», - отметила генеральный директор Татьяна Диесперова.Специалисты департамента и агентства экономического развития совместно со специалистами НПК «Автоприбор» разработали «дорожную карту» предоставлению мер поддержки от администрации Владимирской области.«Уже готовятся документы в Минпромторг. По региональному закону «Автоприбор» может претендовать на льготу по имуществу и налогу на прибыль. Сейчас прорабатывается вопрос подтверждения заявленного размера инвестиций и делается расчёт по налогу на имущество», − сообщил Александр Ремига, который побывал в цехах предприятия.Кроме того, предприятие готовит пакет документов по специальному инвестиционному контракту. Стоит задача присвоить продукции НПК «Автоприбор» официальный статус российского производства.«На предприятии создаётся импортозамещающая продукция, которую в Российской Федерации мало кто производит, а некоторые позиции являются эксклюзивными.», − отметили в обладминистрации.