В центре Владимира на чётной стороне улицы 2-й Никольской 29 июля появился знак «Парковка запрещена». Стоянка автомобилей закрыта от улицы Ильича до Гагарина. Введение ограничений связано с ..

В центре Владимира на чётной стороне улицы 2-й Никольской 29 июля появился знак «Парковка запрещена». Стоянка автомобилей закрыта от улицы Ильича до Гагарина.Введение ограничений связано с плохой видимостью.Как отметили в мэрии, запрет способствует соблюдению ПДД всеми участниками движения.Автомобили нарушителей будут эвакуировать.