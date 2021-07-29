В центре Владимира на чётной стороне улицы 2-й Никольской 29 июля появился знак «Парковка запрещена». Стоянка автомобилей закрыта от улицы Ильича до Гагарина.
Введение ограничений связано с ..
В центре Владимира на чётной стороне улицы 2-й Никольской 29 июля появился знак «Парковка запрещена». Стоянка автомобилей закрыта от улицы Ильича до Гагарина.
Введение ограничений связано с плохой видимостью.
Как отметили в мэрии, запрет способствует соблюдению ПДД всеми участниками движения.
Автомобили нарушителей будут эвакуировать.