Всего во Владимирской области с 2015 года выявлено более 20 тонн санкционной продукции растительного происхождения.

Во Владимирской области раздавили более 47 килограммов санкционных яблок. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.Вместе с сотрудниками таможни специалисты ведомства проверили индивидуального предпринимателя, занимающегося оптово-розничной продажей продуктов в Киржаче.«На складе обнаружили подкарантинную продукцию. Яблоки лежали без маркировки на упаковке и без сопроводительных документов», - пояснили в пресс-службе Россельхознадзора.Фрукты изъяли и «уничтожили механическим способом», то есть раздавили.Всего во Владимирской области с 2015 года выявлено более 20 тонн санкционной продукции растительного происхождения.