Певица Наталья Чистякова-Ионова рассказала всю правду.

Певица Наталья Чистякова-Ионова рассказала всю правду.Подруга оскандалившейся певицы Глюкозы Ксения Собчак опубликовала в своем телеграм-канале, ответы на вопросы, которые в последнее время волнуют многих жителей нашей страны, интересующихся сферой шоу-бизнеса.После позора на концерте в Красноярске, где Наталья Ионова трогала себя за интимные места и в целом вела себя, мягко сказать, странно, ее не осудил только ленивый. Певица ответила на возмущение публики своим заявлением о том, что виной всему стали антидепрессанты, назначенные ей врачом. Но прием этих препаратов напрямую связан с продюсером Максимом Фадеевым.Музыкант заявил о намерении лишить Чистяков-Ионову права выступать под псевдонимом Глюк’oZa и петь песни, принадлежащие его лейблу. Вся эта ситуация выбила певицу из равновесия.Теперь сама Глюкоза наконец-то призналась, чьи песни поет сейчас. Дело в том, что Максим Фадеев передал Наташе все права публичного исполнения более 20 песен на неограниченный срок. Он сам лично подписал этот договор.Глюкоза добавила, что не просто так продолжает выступать под своим знаменитым псевдонимом. Она обладает неисключительной лицензией на использование товарного знака Глюк'oZa, которая зарегистрирована в Роспатенте."За все эти права мы с мужем заплатили тогда Фадееву 600 тысяч долларов (60 миллионов рублей по нынешнему курсу)", – добавила Наташа Чистякова в разговоре с Собчак.Но в 2008 году произошло изменение законодательства по авторским правам, этого нововведения в договоре певицы и продюсера прописано не было, и сейчас Фадеев умело воспользовался ситуацией, по сути, обманул всех.