Более 80 процентов лесных пожаров во Владимирской области обнаружены с помощью системы...

Более 80 процентов лесных пожаров во Владимирской области обнаружены с помощью системы видеомонторинга"Лесохранитель"- в действии! Об этом сообщают в Министерстве лесного хозяйства региона.Охрана лесов от огня- важнейшее направление нацпроекта "Экология". За истекший период пожароопасного сезона на землях лесного фонда зарегистрировано 36 пожаров. Огонь прошёл почти 17 гектаров. Крупных возгораний не допущено.Все они оперативно ликвидированы в течение первых суток, отметил министр лесного хозяйства региона Евгений Малышев.80 процентов возгораний обнаружено с помощью системы "Лесохранитель", остальные - путём авиационного и наземного патрулирования.